香港金融：美国缩表将令流动性收紧，银行、企业等应审慎管理风险--金管局

路透香港9月21日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍早宣布维持利率不变，但宣布10月开始缩表。香港金融管理局署理总裁余伟文周四表示，随着美国开始缩表，市场流动性将会逐步收紧，资产价格或会变得波动，而当港美息差逐潮扩阔令港元汇率转弱至7.85的弱方兑换保证时，届时将会出现资金流出香港的情况。

美联储自2015年底以来共加息四次，但香港银行并没有跟随上调贷存利率。余伟文表示，港元拆息因市场流动性较充裕仍保持颇低水平，但相信当两地息差慢慢扩阔，最终令港汇转弱至7.85港元兑1美元时，触发金管局弱方兑换保证，到时会有资金流出，而港息会慢慢上升，这是联汇制度的设计及正常运作。

“除美国加息步伐和缩表的影响外，现时环球金融市场亦受不少不明朗因素影响，例如美国联邦政府债务上限未完全解决，不少地缘政治风险等，这些发展或会令香港的利息环境或金融状况很快发生变化。”他说。

他并指，美国货币政策正常化，及其他市场不明朗因素，有机会引起资金流改变和市场波动，呼吁银行、企业和市民应审慎管理风险。

至于金管局稍早宣布增发总值400亿港元的外汇基金票据，为一个多月以来再次增发，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。

余伟文表示，在增发第一批400亿港元的外汇基金票据后，票据价格和孳息率都颇稳定，至于下一步会待增发后再看市场反应，以及票据价格和孳息率变动，如市场有需求金管局会再度增发。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)