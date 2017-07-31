香港金融：股市乐观情绪“透支”，外汇基金短期收益或较波动--金管局

路透香港7月31日 - 香港外汇基金半年度投资收入创新高主要受环球股市升浪带动，惟金融管理局（HKMA）称，股市乐观情绪有相当“透支”成份，并非建基于全球经济明显回好的基本因素，展望后量宽时代的投资市场前景变得前所未有地复杂，外汇基金短期收益随时会出现颇大波动。

外汇基金于2017年上半年破纪录录得1,265亿港元投资收入，按年大增1.86倍，当中逾半收入来自香港及其他股票投资，逾四分之一来自美元转弱得来的外币资产估值上调。

金管局副总裁余伟文在专栏《汇思》撰文指出，环球股市弥漫着一片乐观气氛，但细心分析，影响投资前景的不确定因素依旧存在，例如美国新政府有意推行的刺激经济措施仍然只闻楼梯响，美联储加息的进程以至缩表何时启动、对金融市场和实体经济的影响，英国脱欧谈判涉及的巨大变数和风险、地缘政治热点会否持续升温等等，不一而足。

而更吊诡的是，市场反应可以不跟常理出牌，就如6月美国宣布加息，美元表现却有违传统智慧，不升反跌，造就外汇基金非美元外币资产换算成港元时，录得可观的估值上调。

他称，“相对脆弱的基础，一旦上述的潜在风险明显化和发酵扩散，市场气氛很可能迅速逆转，资产价格将面对巨大的调整压力，这正是我们绝对不敢松懈的原因。”

余伟文并指出，展望后量宽时代的投资环境在低回报、高波幅、股债互补性减少的新常态下，投资市场前景变得前所未有地复杂，外汇基金短期收益随时会出现颇大波动。

“纵然外汇基金上半年取得不俗回报，但不能以此作为全年收益的指标。”他说。（完）

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