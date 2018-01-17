香港金融：认可机构实施吸收亏损能力规定成本每年多达26亿港元--金管局

路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周三称，预计经营银行或接受存款业务的机构（认可机构）实施处置机制下的吸收亏损能力规定，每年需付出总成本可多达26亿港元；不过，即使有关成本全部被转嫁到金融服务收费之上，仍会为整体经济带来重大的净效益。

金融危机后，针对“大得不能倒”的问题，金融稳定理事会（Financial Stability Board）在2011年制定的新国际标准，为有序处理银行倒闭定下标准和规则。而香港相关的《金融机构（处置机制）条例》于2017年7月生效。

根据处置机制，认可机构需要有充足的吸收亏损能力实施内部财务重整，使之回复至可持续经营的状况，而避免需要对其注入任何公帑。因此，金管局今天就制订吸收亏损能力规定的规则，展开为期两个月的公众谘询，至3月16日止。

谘询文件指出，对认可机构施加吸收亏损能力规定可减低金融危机发生的可能性及造成的影响，对香港整体经济有利。然而，若认可机构透过调高金融服务的收费，将较高吸收亏损能力规定引致的成本转嫁，便会为整体经济带来潜在成本。

文件指出，“金融管理专员（即金管局总裁）就不同经济情况进行的成本效益分析显示，即使认可机构将全部成本都转嫁，认可机构维持相等于风险加权资产25%的总吸收亏损能力，每年亦能为整体经济带来最高达310亿港元的净效益。”

至于认可机构需付出的直接私营成本，根据金管局所得数据进行的分析显示，所有认可机构每年为此需付出的总成本可多达26亿港元。

文件指出，这个数额相当庞大，但正如上述成本效益分析显示，即使这些成本全部被转嫁，仍会为整体经济带来重大的净效益；因此，若认可机构不是把这些成本(例如，由于和竞争程度相关的考虑或效率改善)全部转嫁，则社会及整体经济受惠更大。

文件建议，处置实体外部吸收亏损能力规定应该是以下两者相乘所得的积数：（1）资本部分比率与处置部分比率相加所得的总和；及（2）该实体的风险加权资产。

重要附属公司的内部吸收亏损能力规定设定在假设该重要附属公司是处置实体而会适用的外部吸收亏损能力规定的75%至100%范围。

文件并建议，待金融管理专员将某实体列为处置实体后，该处置实体必须在24个月内符合其外部吸收亏损能力规定。

金管局已指定六间具本地系统重要性银行（D-SIB），分别是香港上海汇丰银行、中银香港、恒生银行、渣打香港、东亚银行以及工银亚洲，并就计算其监管缓冲资本加入较高吸收亏损能力资本要求（HLA资本要求）。（完）

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