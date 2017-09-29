香港金融：证监会推出监管沙盒，让持牌法团及创初企业试行金融科技

路透香港9月29日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五宣布推出监管沙盒，让持牌法团及拟进行受规管活动的初创企业试行金融科技。

沙盒旨在让合资格企业透过与证监会进行紧密的沟通并受到严谨的监督，识别及处理与其受规管活动有关的风险或关注事项，然后向香港公众提供服务。

证监会行政总裁欧达礼（Ashley Alder）表示，“证监会认同，使用创新科技的企业将会扩阔投资者的选择，以及令香港的金融服务业受惠。”

他并指出，为了维持市场廉洁稳健及加强投资者保障，沙盒为合资格企业提供一个受限制的监管环境，以便有关企业在起步阶段证明其金融科技解决方案及内部监控系统的可靠性。

证监会预期，大多数申请《证券及期货条例》下的法团牌照的公司，包括利用金融科技进行受规管活动（如机械理财顾问）的企业，会循一般申请程序申领牌照，而无须进入沙盒。证监会如认为某法团申请人应进入沙盒试行营运，便会与该申请人讨论。

持牌法团及拟进行《证券及期货条例》下受规管活动的初创企业均可进入沙盒，但由于法例规定从事受规管活动必须为持牌机构，因此初创企业需申请及取得适当的牌照，并符合相关的财政资源等规定。

证监会称，为了尽量减低投资者所承担的风险，证监会可能会施加发牌条件，例如限制该等企业可服务的客户类别或每名客户的最高风险承担。在某些情况下，发牌条件可能要求企业制订适当的投资者赔偿计划，或定期接受证监会的监督性审核。

证监会强调，沙盒不应被视为用以规避法例及监管规定的途径。证监会如认为在沙盒内营运的企业并非继续持牌的适当人选，便可撤销其牌照。（完）

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