香港金融：适用的逆周期缓冲资本比率将于2019年上调至2.5%--金管局

路透香港1月10日 - 香港金融管理局周三称，由2019年1月1日起，香港适用的逆周期缓冲资本(CCyB)会由现行的1.875%，上调至2.5%，以提高银行体系一旦面对系统性风险时承受冲击的能力。

身兼金融管理专员的金管局总裁陈德霖在一份声明中称，监于信贷与本地生产总值差距及物业价格与租金差距等主要指标仍处于偏高水平，因此香港有需要持续累积CCyB。

“尤其是信贷与本地生产总值差距已超过19%，表明系统性风险并未减退。”他说。

CCyB是《巴塞尔协定三》监管资本架构的重要部分，由巴塞尔委员会制订，以在信贷增长过度时期提升银行体系抗震能力，让银行体系能够在受压期间抵御甚至吸收冲击，而不是将风险扩大，对经济造成更广泛的影响。

CCyB一旦实施及启动后，会延展认可机构的防护缓冲资本。防护缓冲资本亦会在2016至2018年间分阶段引入，在2016年开始时的比率为风险加权资产的0.625%，并按等额逐步调高至2019年1月1日的2.5%。

除了缓冲资本参考指引外，金融管理专员在决定CCyB比率时亦考虑了其他参考指标，包括银行、企业及家庭的负债水平、偿债能力、银行体系的盈利及资金状况、以及宏观经济失衡状况。金融管理专员认为，从这些来源得到的资讯表明2.5%的CCyB比率在当前情况下更爲合适。（完）

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