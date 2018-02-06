香港金融：金管局修订虚拟银行指引以吸引非金融机构，冀年内正式发牌

路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）周二就虚拟银行指引修订开始谘询公众意见，以吸引非金融机构来港设立网上零售银行业务，预计于5月发出新指引，年内正式发牌。

金管局副总裁阮国恒在记者会上称，全牌照银行的最低资本要求为3亿港元，而零售银行的实际资本远高于这个水平，但由于虚拟银行不设实体分行而且涉及小额业务，因此金管局倾向接受虚拟银行于成立时的最低资本要求不需要超过3亿港元。

他说，“希望虚拟银行现阶段的发展集中在零售层面，目标客户包括个人客户以及中小型企业，以促进普及金融。”

阮国恒并称，金管局与10间有兴趣设立虚拟银行的公司接触过，当中一半为金融机构，另一半为非金融机构，当中既有本地亦有海外机构。有意设立虚拟银行的公司已经可以递交申请。

在香港照顾客户的成本较高，虚拟银行吸收客户的成本相对较低，贷款金额可小至数千港元。阮国恒指出，从与机构商讨的过程中了解，他们的目的并非“以本伤人”即是于短时间内抢夺最大市场份额，而是希望为客户提供新体验以及更适切的服务。

虚拟银行可以通过人工智能、区块链、大数据以及云端运算，提供网上开户、网上贷款、网上财富管理、快速支付及转账、网上保险产品等服务。

本次修订的《虚拟银行的认可》指引，阐释金管局决定是否发牌予虚拟银行在香港经营的原则。在指引修订本内，虚拟银行的定义为主要透过互联网或其他形式的电子渠道而非实体分行提供零售银行服务的银行。公众谘询期由即日起至3月15日。

至于2000年制定的指引的基本原则依然合适，当中包括规定虚拟银行提出具体及可信的业务计划、妥善管理虚拟银行业务涉及的风险、公平待客，以及维持与虚拟银行的性质和营运规模相称的充足资本。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)