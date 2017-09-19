香港金融：金管局将增发400亿港元外汇基金票据，应付银行庞大需求

路透香港9月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，将增发总值400亿港元的外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。

金管局表示，“由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据的需求增加。”

是次增发外汇基金票据，将会以增加供应三个月期票据的方式来进行。订于今年9月26日、10月3日、10月10日、10月17日及10月24日投标的三个月期外汇基金票据，将会分别增加总值80亿港元的数额，而总结余在投标日翌日，将分别减少约80亿港元。

金管局表示，是次增加外汇基金票据供应的安排，符合货币发行局制度的运作原则，原因是增发外汇基金票据只是货币基础的组成部分之间的转移，即由总结余转移至外汇基金票据及债券，而货币基础仍然由外汇储备提供十足支持。

金管局续称，在增发外汇基金票据后，银行同业市场的流动资金仍会保持充裕，并预期这项安排不会对流动资金状况及利率水平造成任何重大影响。

金管局上次是在上月9日宣布增发外汇基金票据，当时的总规模亦为400亿港元。

本地时间09:30，港元兑美元报7.8054。（完）

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