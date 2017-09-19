FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
香港金融：金管局将增发400亿港元外汇基金票据，应付银行庞大需求
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月19日 / 凌晨1点39分 / 1 个月前

香港金融：金管局将增发400亿港元外汇基金票据，应付银行庞大需求

1 分钟阅读

路透香港9月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，将增发总值400亿港元的外汇基金票据，以应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。

金管局表示，“由于银行体系流动资金充裕，使银行对该等票据的需求增加。”

是次增发外汇基金票据，将会以增加供应三个月期票据的方式来进行。订于今年9月26日、10月3日、10月10日、10月17日及10月24日投标的三个月期外汇基金票据，将会分别增加总值80亿港元的数额，而总结余在投标日翌日，将分别减少约80亿港元。

金管局表示，是次增加外汇基金票据供应的安排，符合货币发行局制度的运作原则，原因是增发外汇基金票据只是货币基础的组成部分之间的转移，即由总结余转移至外汇基金票据及债券，而货币基础仍然由外汇储备提供十足支持。

金管局续称，在增发外汇基金票据后，银行同业市场的流动资金仍会保持充裕，并预期这项安排不会对流动资金状况及利率水平造成任何重大影响。

金管局上次是在上月9日宣布增发外汇基金票据，当时的总规模亦为400亿港元。

本地时间09:30，港元兑美元报7.8054。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below