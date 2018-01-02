香港金融：金管局批准大众银行转让本地银行牌照予台湾元大商业银行

路透香港1月2日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，已根据《银行业条例》批准大众商业银行股份有限公司转让银行牌照予元大商业银行股份有限公司，使后者可接掌及继续经营大众银行香港分行的原有业务。

元大银行与大众银行的合并交易刚于2018年1月1日在台湾生效，上述转让亦于同日生效。

取得本地银行牌照后，元大银行香港分行周二宣布正式成立。据刊于香港政府新闻处的新闻稿，香港分行是元大银行继韩国和菲律宾子行后新增的第三个境外据点，主要提供存款、汇款、外币放款、国际联贷以及进出口贸易融资等服务，亦是母公司元大金控发展大中华地区商业银行业务的核心据点。

“香港分行将透过元大银行在台湾的庞大网络，并重新整合菲律宾及韩国子行的资源，提升整体经营效益，进一步拓展集团在亚洲区的业务。”元大银行并称，“集团亦会利用香港分行争取与更多本地企业建立往来关系，扩充业务规模。”

元大银行成立于1992年，总部设于台湾台北市，母公司元大金控是台湾资本市场前50大的上市公司。合并大众银行后，元大银行总资产超过1.34兆（万亿）台币，在台湾私营银行中排名第七，境内外分行数目亦增至153家，跃升为中大型银行。（完）

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