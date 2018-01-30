香港金融：金管局预计贸易融资平台第三季投入运作，明年首季接通新加坡

路透香港1月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，预计由七间本地银行合作搭建的“香港贸易融资平台”将于今年第三季投入运作，并于明年第一季接通至新加坡。

金管局和新加坡金管局于去年10月签署金融科技《合作协议》。作为首项合作倡议，两局将合作建立一个以分布式分类帐技术（DLT）搭建的“全球贸易连接网络”，届时将香港贸易融资平台和新加坡的“全国贸易平台”连接起来。

根据金管局向立法会财经事务委员会提供的文件显示，全球贸易连接网络将开放予其他市场参与，使其应用能扩充至区内其他地方以至全球。香港贸易融资平台和全球贸易连接网络预计分别于2018年第三季和2019年第一季投入运作。

全球贸易连接网络将贸易及贸易融资业务数码化，并降低跨境贸易及贸易融资成本、提高安全性及效率。

另外，文件显示，2017年首11个月经香港银行处理的人民币贸易结算额共34,977亿元人民币，较去年同期42,545亿元下降18%。2017年香港人民币即时支付结算系统的平均每日交易金额达9,036亿元，略高于去年。

金管局表示，金管局一直与其他离岸人民币中心保持紧密联系，并通过积极参与业界的研讨会及推广活动，致力推广香港的人民币业务平台及香港独特的跳板角色。（完） (记者 雷美珍；审校 乔艳红)