香港金融：预计2017/18财年政府财政盈余会相当高--财政司长

路透香港1月8日 - 香港财政司司长陈茂波预期，倘未来数月本港经济情况没有突变，预计2017/18财政年度的财政盈余会相当高，因期内地价收入及印花税收入超出预期。

陈茂波在其个人网志撰文称，由于物业和股票市场畅旺，本财政年度的地价收入和印花税收入亦超出预期，本财政年度首八个月(截至2017年11月底)的综合盈余为572亿港元，较原来全年盈余预测的163亿港元为高。

＂若然未来数月本港经济情况没有突变，预计本财政年度最终录得的财政盈余会相当高。＂他说。

陈茂波表示，如何善用这笔盈余，是一项充满挑战的工作。很多市民十分关心政府会在财政预算案中提出甚么纾缓措施，自己以及家人能受惠多少。然而，社会上亦长期有声音要求政府不应只顾做一次性的＂派糖＂，而应该在增加及改善公共服务上作出更大及更长远的财政承担。至于商界则要求政府对中小企多作支援，并降低利得税税率。

他认为在投资未来、增加经常性开支、提出短期纾缓措施之间应该取得适当的平衡。而政府相当重视对整体社会的长远需要而未雨绸缪，作出投资，并不是只做一些可以获得一时掌声的短期措施。

陈茂波称，香港是一个细小而开放的经济体，加上税基狭窄，政府收入易受环球经济波动影响，当经济陷入困境时，政府收入下跌幅度远急于生产总值的跌幅。

他指出，过去廿年，当香港面对1998年亚洲金融危机、2001年科网股泡沫爆破及2008年环球金融危机时，这些年份政府收入曾经大幅按年减少一成至两成以上。地价收入的波幅尤为惊人，在2001/02及2002/03年度，政府地价收入跌至只有略高于100亿港元，在最严竣的2003/04年度更是只有约50亿港元，2008/09年度也急跌到169亿港元，远远低于近年逾1,000亿港元的地价收入水平。

而在1998至2004年香港经济最困难期间，当时政府储备在这几年期便急速消耗了超过1,800亿港元，相当于当时15个月的政府开支。而面对经济逆境时，政府公共开支不但不可能像收入般弹性减少，反而届时正正需要政府采取逆周期措施增加公共开支。更甚的是，一些国际＂金融大鳄＂可能会在香港最困难之时乘势狙击，因此政府必须保留相当实力的财政储备，以备不时之需。（完）

浏览网志全文(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)