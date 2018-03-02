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亚洲
March 2, 2018 / 12:03 PM / 2 days ago

马来西亚期市：棕榈油收跌近3%，因印度上调棕榈油进口税

1 分钟阅读

路透吉隆坡3月2日 - 马来西亚棕榈油期货周五一度下跌3.2%，创约三个半月最大盘中降幅，之前印度将毛棕榈油进口税上调至逾10年最高。

印度将毛棕榈油进口税率从30%上调至44%，将精炼棕榈油进口税从40%上调至54%。印度是全球最大的食用油进口国。

指标5月棕榈油期货下跌2.9%，收报每吨2,474马币(634.03美元)。

今日盘中一度下跌3.2%至一个月低点2,467马币。本周累计下跌1.9%。

“我认为出口会受到打击，市场将无法走高，”一位在新加坡的交易员说，他指的是印度上调棕榈油进口税的影响。

一位吉隆坡的交易员表示，印度上调棕榈油进口税以及马币走强，可能会拖累棕榈油价格。

成交量为72,155口。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)的数据显示，1月马来西亚棕榈油出口环比增长6%至150万吨。

不过船货验证机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，2月马来西亚棕榈油出口下降11%至116万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油期货上涨0.8%。

大连商品交易所5月豆油期货上涨1.1%，5月棕榈油期货下跌1.1%。(完) (编译 王洋; 审校 白云)

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