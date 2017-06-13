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马来西亚期市：棕榈油收跌1%触及10个月低点，归咎马币走强和产量上升
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2017年6月13日 / 上午11点21分 / 2 个月前

马来西亚期市：棕榈油收跌1%触及10个月低点，归咎马币走强和产量上升

路透新闻部

1 分钟阅读

路透吉隆坡6月13日 - 马来西亚棕榈油期货周二下午触及10个月低点，因马币走强。此外对于产出增加和出口增速转弱的预期，也施压市场。

周二晚间马币兑美元走坚0.1%至4.2610，创下一周来最高。

马来西亚衍生品交易所8月棕榈油期货收跌1%至每吨2,432马币(570.76美元)。盘中触及2,425马币的8月8日以来最低。

成交量为57,616口。

“大家对未来的产出都不乐观...出口看上去也说不上太好。斋月过后应该会放缓，”一位在吉隆坡的交易员说。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周二公布的数据显示，5月棕榈油库存较前月下降2.6%至156万吨，为3月以来最低水准，也是2009年以来同月最低。5月棕榈油产量较4月上升6.9%至165万吨，创七个月最高。5月马来西亚棕榈油出口较4月增加17.3%至151万吨，为九个月来最高。

船货验证机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚6月1-10日棕榈油出口较前月增长5.8%。

船货验证机构SGS的数据则显示，马来西亚6月1-10日棕榈油出口较前月增长2.2%。

芝加哥期货交易所(CBOT)豆油合约下跌0.3%，而中国大连商交所9月豆油合约 则小跌0.1%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)

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