马来西亚期市：棕榈油期货收低1.4%，受印度进口税政策和人气低迷影响

路透雅加达/吉隆坡3月7日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，因贸易商担心担心原定发往印度的船货被取消，吉隆坡一行业会议给出的预测也影响着市场。

马来西亚衍生品交易所的5月棕榈油期货收低1.4%，报每吨2,443马币(林吉特)。

成交量为33,814口。

吉隆坡的一位交易员说，棕榈油期货价格盘中在窄幅区间内交投，行业人士关注为期两天的行业会议上给出的预测。

知名行业分析师Dorab Mistry周二称，他预期棕榈油期货6月将涨至每吨2,700马币，较当前水平涨近10%。

知名分析师James Fry则指出，马来西亚毛棕榈油期货料将先升至每吨2,600马币，到7月时将回落到2,300马币。

主要分析师Thomas Mielke周三表示，4-9月印尼毛棕榈油价格平均料为每吨630美元。

这两个国家的棕榈油产量占全球总产量的近90%。

据三位贸易消息人士称，印度买家正在寻求取消多达10万吨的毛棕榈油船货，因进口成本上升。

吉隆坡一位交易员称，印度的进口税政策会对棕榈油需求产生很大的短期冲击，但他预计将受到中国需求的支撑。

“中国对豆油的需求继续看涨，这将惠及我们的棕榈油，”这位交易员说。

棕榈油价格会受到竞争性食用油的走势影响。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月豆油期货跌0.5%。

大连商品交易所5月豆油期货跌1.5%。(完) (编译 白云; 审校 王洋)