马来西亚期市：棕榈油期货收高1.3%创逾一周高位，尽管行业数据偏空

路透吉隆坡8月10日 - 虽然周四稍早公布的行业数据偏空，但马来西亚棕榈油期货今日晚间还是升至逾一周高位，因预期豆油将上涨。

马来西亚衍生品交易所10月棕榈油期货涨1.3%，收报每吨2,663马币(林吉特)，盘中曾涨至2,672马币，为8月1日以来最高。

棕榈油期货合约成交量为66,765口，每口25吨。

“市场可能受到海外市场坚挺以及预期美国农业部会发布看多报告的支撑：美国农业部可能会在今晚的报告中下调大豆种植面积和单产的预估，”一位吉隆坡的交易员说，‘

另一位表示，由于马来西亚棕榈油总署的数据偏空，市场稍早已经预测价格会下跌。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的数据显示，7月末棕榈油库存增长16.8%至178万吨，路透调查预期则为增长6.5%。

官方数据还显示，7月棕榈油产量增长20.7%至183万吨，之前的预测则为增长11%。

“市场可能已经将产出增长纳入了考量，”第二位交易员表示。

棕榈油盘初就上涨，受助于马币下跌以及隔夜芝加哥期货交易所豆油的上涨。

芝加哥期货交易所(CBOT)10月豆油合约周三涨0.9%，最新涨0.4%。大连商交所1月豆油合约涨0.6%，1月棕榈油合约上涨0.1%%。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)