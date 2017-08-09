马来西亚期市：棕榈油期货涨至一周高位，但关键数据公布前涨幅受限

路透吉隆坡8月9日 - 马来西亚棕榈油期货周三晚间涨至一周高位，追随相关食用油品上涨态势，但在尾盘回吐部分涨幅，因为在行业数据公布之前，市场交投谨慎。

船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance定于周四公布马来西亚8月1-10日期间棕榈油出口数据，马来西亚棕榈油总署(MPOB)则将公布7月库存、生产及出口数据。

路透所调查九位交易商、种植商及分析师预估，马来西亚7月棕榈油产出将增长11%至168万吨，推动库存增多6.5%至163万吨。出口料增长4%至143万吨。

马来西亚衍生品交易所10月棕榈油期货涨0.04%，收报每吨2,630马币(林吉特)，盘中曾涨至2,654马币，为8月1日以来最高。

棕榈油期货合约成交量为32,666口，每口25吨。

“在竞争油品持续上涨支撑下，棕榈油价格有望延续之前涨势，”吉隆坡一位期货交易商称。

“不过在MPOB数据及船货验证机构对本月1-10日出口预估公布之前，市场料交投谨慎。”

芝加哥期货交易所(CBOT)10月豆油合约周二涨0.8%，最新涨0.4%。大连商交所1月豆油合约涨1.5%，1月棕榈油合约涨1.8%。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)