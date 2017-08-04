马来西亚期市：棕榈油期货自一周半低位反弹收高，受出口需求上升支撑

路透吉隆坡8月4日 - 马来西亚棕榈油期货周五自一周半低位反弹，晚间略微上涨，受到出口需求改善支撑。

马来西亚衍生品交易所10月棕榈油期货涨0.2%，收报每吨2,608马币。

盘中曾触及2,598马币，为7月25日以来最低。周线跌1.8%，为五周来第一周下跌。

棕榈油期货合约成交量为33,306口，每口25吨。

“今日市场较清淡，但印度和中国方面有良好买需，”针对棕榈油期货价格受到支撑，吉隆坡一位期货交易商这样解释，“8月出口可能较好。”

但有预期认为产出将上升，符合季节性趋势，也是因为破坏性厄尔尼诺现象的影响减弱。

路透对九位交易商、种植商以及分析师的调查显示，马来西亚棕榈油产出料增长11%至168万吨，推动库存规模增加6.5%至163万吨。

调查显示，出口料上升4%至143万吨。船货验证机构数据也显示，马来西亚7月棕榈油出口量增长4.1%，受到来自中国和欧洲更强劲需求提振。

芝加哥期货交易所(CBOT)10月豆油合约涨0.2%；大连商交所1月豆油跌0.9%，1月棕榈油合约跌0.4%。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，棕榈油价格可能进一步下滑至每吨2,579-2,590马币区间。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)