马来西亚期市：棕榈油期货连跌第五日，受原油走软及马币走强打压

路透吉隆坡11月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及近一个月低点，因原油走软以及马币(林吉特)走强。

马币兑美元触及约一年来最强水准，最新报4.1730，涨0.5%。

马来西亚指标1月棕榈油期货收跌0.2%，报每吨2,713马币(650.13美元)，连续第五日下跌。

该期货稍早触及10月19日以来最低水准2,709马币。

周三成交量为40,355口。

“考虑到马币升值和原油市场疲弱，棕榈油下跌走势可能延长，”吉隆坡的一名期货交易员表示。

原油价格周三下滑逾1%，延续上日跌势，此前国际能源署(IEA)发布报告，让过去数月油市收紧的说法笼罩疑云。

另一名交易员表示，出口下降亦给棕榈油带来压力，指的是船货验证公司周三公布的数据。

Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚11月1-15日棕榈油出口较上月同期下降4.3%。

另一家船货验证机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，同期棕榈油出口下降8.2%。

每年第四季棕榈油消费通常下降，因届时北半球进入冬季，抑制中国和欧洲等主要市场的需求。棕榈油在低温下会凝固。

芝加哥期货交易所(CBOT)-12月豆油期货涨0.4%。

大商所1月豆油合约下跌1.1%，1月棕榈油合约跌1.4%。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，2月棕榈油合约已跌破支撑位2,739马币，可能进一步跌至每吨2,709马币。(完) (编译 张涛；审校 于春红)