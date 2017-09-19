马来西亚经济：央行总裁称经济增长强劲使利率政策更具弹性

路透吉隆坡9月19日 - 马来西亚央行总裁穆罕默德(Muhammad Ibrahim)周二表示，经济增长强劲而通胀可控，带来更多的利率政策弹性。

马来西亚央行本月稍早一如预期维持指标利率在3.0%不变。自2016年7月来该央行一直维持利率稳定不变。

“目前，在政策制定方面，我们得到了稍多一些的弹性，”马来西亚央行总裁在吉隆坡一次会议的间隙表示。

“我们的货币政策要促进增长，同时还要确保通胀总是可控，这非常重要。”

3月时马来西亚的通胀率触及八年高点5.1%，使得一些分析师预测今年会加息。但自此后物价压力减轻。

路透调查显示，预期下周公布的数据将显示消费者物价指数(CPI)同比攀升3.6%。

穆罕默德称全球油价走势将是影响通胀前景的关键因素。

他表示，目前为止我们认为全球油价像现在的涨势还不足以影响我们对通胀率的预期。

马来西亚第二季经济增长率为5.8%，好于预期。马币(林吉特)/美元今年累计上涨逾6.5%，此前两年备受打压。

穆罕默德表示，马币必须反映本国经济力度，这一点很重要。

“如果经济增长和通胀可控，那么汇率应该反映出这一点。这非常重要，因为汇率反映基本面，”他说道。(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 刘秀红/许娜)