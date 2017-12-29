更新版 1-韩国数据：12月CPI加速上升，因国际油价上涨

(新增细节和分析师评论)

* 12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.5%(路透调查预估为上升1.5%)

* 12月CPI较前月上升0.3%(路透调查预估为上升0.2%)

* 2017年全年通胀率为1.9%

路透首尔12月29日 - 韩国12月年通胀率上升至三个月最高，因国际油价上涨带动石化等工业产品价格，不过对货币政策影响料不大。

韩国统计厅称，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.5%，符合路透调查预估。

摩根大通分析师Park Seok-gil称，目前的通胀率不大可能促使货币政策很快进行调整。

“11月1.3%的通胀率可能是意外偏低，消费者物价增幅将继续向韩国央行2%的目标靠近，”Park称。

韩国统计厅一官员称，12月消费者物价基本稳定，服务物价同比上升1.8%，与11月相同。

今年大多数时间，通胀率低于韩国央行的目标水准。不过，随着油价上涨和全球经济复苏，该央行预料通胀率向其目标靠近。

12月CPI较前月上升0.3%，略高于路透调查预估的上升0.2%。

韩国统计厅称，12月石油价格较上年同期跳涨7.5%，推动面向本国消费者的石化及其他工业品价格上涨。

本周全球油价维持在两年半高点附近，因中国石油需求旺盛，以及美国炼油活动增长令库存进一步下降。

韩国央行上月将指标利率上调至1.50%，为逾六年来首次升息，但指称对就业市场及其他不确定因素存有疑虑，淡化了市场对进一步升息的预期。

剔除石油和农产品的核心CPI较上年同期上升1.5%，超过11月的1.2%，为9月以来的最高升幅，当时核心CPI上升1.6%。

2017年全年通胀率为1.9%。(完) (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 王颖/张涛)