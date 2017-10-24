更新版 1-全球能源：东南亚地区石油需求至少在2040年以前将保持增长--IEA

(新增更多细节)

* 运输行业将推动地区石油需求到2040年时增加40%--IEA

* 东南亚地区将成为全球能源需求增长的主要推手--IEA

* 东南亚电力项目的能源需求将以煤炭为主--IEA

* 2040年时能源净进口额将增至逾3,000亿美元

路透新加坡10月24日 - 国际能源署(IEA)周二表示，东南亚地区石油需求至少在2040年以前保持增长，因为该地区的新兴国家依赖石油以满足快速增长的公路运输需求。

IEA在报告中指出，东南亚地区的石油使用量将从目前的470万桶/日增至2040年的大约660万桶/日；公路车辆将增加三分之二，达到约6,200万辆。IEA未预测2040年之后的情况。

全球以电动引擎替换内燃机引擎来应对气候变化的大潮，已引起石油行业人士担忧，国际石油需求恐将在未来10-20年见顶。

但IEA预期，石油仍将满足东南亚国家90%左右的交通相关需求。

“到2040年，在6,200万辆乘用车总量中，约有400万辆电动汽车，但电力将仅占交通能源需求的1%，”IEA表示。

该机构称，石油与煤炭将引领东南亚地区电力与交通行业的增长，该地区2040年的能源需求预计将较目前攀升近60%。

IEA称，东南亚地区收入日益增长，带动更多民众购买空调等电器用品，所以在最终能源消费的增幅当中，最大的份额将来自发电。

IEA表示，到2040年时东南亚装置发电容量将从目前的240吉瓦(GW)上升至逾565吉瓦。煤炭和可再生能源在新增的发电容量占比将达到近70%。

IEA称，在电力项目(electricity mix)中，光是煤炭发电就占了近40%的增幅，胜过天然气。

该机构还称，随着东南亚区域经济规模增加两倍，总人口增长20%，该地区将成为全球能源需求的主要驱动力。但该地区石油产量衰减，导致能源净进口额升高，能源安全疑虑升温。

根据IEA，东南亚国家到2040年将不得不为能源进口净支付逾3,000亿美元，相当于该地区国内生产总值(GDP)总和的4%左右。

该机构指出，到2040年石油净进口达690万桶/日，全年支出将为2,800亿美元，在进口中所占比重料最大。

“除了进口金额增加之外，该地区对进口能源的依赖程度升高，能源安全的疑虑也大幅上升。”IEA称。(完) (编译 徐文焰/侯雪苹；审校 许娜/白云)