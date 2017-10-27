更新版 1-日本数据：9月CPI连续第九个月上升，带来通胀达到目标的希望

* 9月全国核心CPI较上年同期上升0.7%，路透调查预估为上升0.8%

* 东京地区10月核心CPI较上年同期上升0.6%，路透调查预估为上升0.5%

* 日本央行将基本维持乐观的通胀预测--消息

路透东京10月27日 - 日本9月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.7%，为连续第九个月上升，给日本央行带来经济复苏帮助通胀升向2%目标的希望。

日本央行下周召开政策会议更新长期经济增长和物价预测时，考虑的因素中将包括该数据。

分析师的预估中值为上升0.8%。8月全国核心CPI为上升0.7%。核心CPI包括油品但排除生鲜食品价格。

总务省周五发布的数据显示，9月剔除生鲜食品和能源的CPI较上年同期上涨0.2%。

东京地区10月核心CPI较上年同期上涨0.6%，为2015年3月以来最高，市场预估中值为上升0.5%。

由于消费者及企业支出回升，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.5%，未来几季可望持续稳定成长。

但通胀率仍远离日本央行2%的目标，企业担心吓跑对成本敏感的消费者而不愿涨价。

在下周召开的政策会议当中，日本央行料将基本维持物价预测不变，将通胀低迷归咎于企业致力于提高生产率等因素，且暗示暂时将不会扩大刺激措施。(完) (编译 王丽鑫/龚芳; 审校 李婷仪/徐文焰)