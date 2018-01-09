更新版 1-中国企业：华为借道AT&T在美销售旗舰智能手机的协议功亏一篑

(新增消息人士信息和华为声明)

* 华为原已接近宣布与AT&T的合作--消息人士

* 华为称旗舰手机Mate 10 Pro将不通过美国运营商销售

* AT&T迫于政治压力放弃该合作--媒体

路透香港1月9日 - 据知情人士称，有关美国电信运营商AT&T发售中国华为智能手机的协议在最后时刻破裂，华为向全球扩张的野心因此遭遇一记重大挫折。

另一知悉谈判内容的人士称，是因为出现了安全相关顾虑，但未详细说明这点。

科技新闻网站The Information报导称，去年12月20日美国参众两院情报委员会向美国联邦通讯委员会(FCC)致信，对华为通过大型美国电信运营商商发售消费者产品的计划表示担忧，之后AT&T被迫放弃了合作协议。

华为周二在给路透的声明中称，其旗舰高端智能手机Mate 10 Pro在美国不会通过电信运营商销售，只会通过公开渠道发售。

“美国市场给华为带来独特的挑战，虽然华为Mate 10 Pro手机不通过美国运营商销售，但我们现在和未来仍会重视这个市场，”华为发布声明称。

之前有消息人士透露，外界普遍预期今年华为将宣布与AT&T的合作协议，由后者在美国经销华为的手机。但谈判没有公开，消息人士要求匿名。AT&T不予置评。

华为去年10月在欧洲推出了Mate 10 Pro，该款手机搭载了AI芯片，售价799欧元(955美元)，华为称该芯片数据处理速度胜过苹果和三星。

但这次与AT&T合作的失败，意味着华为要想让其手机在美国畅销起来恐怕不太容易，因为美国移动运营商通常会进行促销，还提供补贴和特别的购机优惠协议。

2012年美国对华为和中兴 进行调查，指称他们的设备涉嫌为外国间谍活动提供机会，从而威胁到美国的重要基础设施。华为对此予以否认。(完) (编译 王琛/李春喜 审校 白云/刘秀红)