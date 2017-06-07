更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油和汽油库存意外增加

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路透纽约6月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油及汽油库存意外增加，因炼厂原油加工量下降且出口减少。

EIA公布，6月2日止当周原油库存增加330万桶，为10周来首见上升。分析师原本预估为减少350万桶。

原油加工量从前一周的纪录水平略下滑，但炼厂产能利用率仍然很高。

数据结果令分析师感到意外，市场对于库存终于稳步朝季节均值下降的看法也受到动摇。数据公布后，美国原油期货大跌，收盘重挫5%。

“原油、汽油和馏分油库存处于五年区间最高水平、甚至更高；供应仍相当充裕，”ClipperData商品研究主管Matt Smith说。

美国汽油库存增加330万桶，市场预估为增加58万桶。库存数据发布后，汽油期货急跌约4%。

“通常在这个时节，汽油库存应该因需求强劲而下降，”德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch说。

EIA数据显示，日炼油量减少28.3万桶至1,720万桶，低于前一周的1,750万桶纪录高位。炼厂产能利用率下降0.9个百分点至94.1%，仍然是季节性高位。

美国原油交割地库欣库存减少140万桶。

原油出口也锐减，但这项数据周度波动较大。上周出口量降至每日55.7万桶，前一周为纪录高位每日130万桶。

上周馏分油库存增加440万桶，市场预估为增加28.1万桶。

上周美国原油进口量每日增加110万桶。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)