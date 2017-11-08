更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加，因进口跳增且产量升高

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路透纽约11月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，因进口跳增、出口减少且产量小升至至少1983年以来最高。

EIA表示，汽油和馏分油库存降至数年低位，即使炼厂产能利用率升高。

11月3日止当周，美国原油库存增加220万桶，分析师预估为减少290万桶。

EIA表示，美国原油交割地库欣库存增加72万桶。

上周美国原油日进口量增加110万桶；相较之下，日出口量则下滑130万桶至仅有86.9万桶。

根据EIA数据，国内原油日产量小升6.7万桶至962万桶，为1983年有纪录以来最高。

“报告中关于原油的部分偏空，”Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

他并称，油品的部分则偏多，因汽油和馏分油库存仍处于正常区间的较低半部。

“市场正在急速收紧，因燃料出口和需求仍强劲，”他表示。

EIA数据显示，每日原油加工量增加29万桶。炼厂产能利用率上升1.5个百分点至89.6%。

美国汽油库存减少330万桶至2.095亿桶，为2014年11月来最低。路透调查分析师预估为减少190万桶。

地区汽油库存亦触及近期低位。东岸汽油库存降至2014年12月以来最低，中西部地区汽油库存则来到2014年11月以来最低。

美国上周馏分油库存减少340万桶，市场预估为减少140万桶。

全国馏分油库存为1.256亿桶，为2014年2月以来最低。中西部的库存则降至2014年11月以来最低。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)