更新版 1-EIA库存周报：美国原油和汽油库存意外增加，因产出升高

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路透11月15日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油和汽油库存均意外增加，因原油产量和炼厂产出均上升。

11月10日止当周，美国原油库存增加190万桶，为连续第二周增加，分析师预估为减少220万桶。

美国石油协会(API)周二公布，上周美国原油库存增加650万桶。

“该报告偏空，但油价之前已经对周二API的报告做出了负面反应，难以进一步做出反应，”能源对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示。

一周原油产量微升并再创1983年EIA开始公布每周库存数据以来的纪录高位，达到每日965万桶。这仍低于1970年代时所创逾1,000万桶/日的纪录高位。

每周产量数据往往有些波动，EIA月度数据则仍显示美国产出水平在920万桶/日左右。

上周美国原油日进口量增加26.1万桶至790万桶；相较之下，日出口量则增加26万桶至110万桶。

EIA表示，美国原油交割地库欣库存减少150万桶。

美国汽油库存在连降三周后，上周增加89.4万桶。路透调查分析师预估为减少91.9万桶。

EIA数据显示，每日原油加工量增加33.4万桶至1,660万桶。炼厂产能利用率上升1.4个百分点至91%。

东海岸炼厂利用率触及99.8%，为2010年以来纪录最高。

EIA称，尽管整体炼油率提高，但馏分油库存连续第四周下降，且在历年同期平均区间的下半端。馏分油库存下降79.9万桶，预期为下降130万桶。

墨西哥湾沿岸馏分油库存降至3,880万桶，为一年低点。(完) (编译 李爽 审校 李婷仪)