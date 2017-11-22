更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存下降，主因库欣库存减少

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路透11月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，主因原油交割地库欣库存减少；汽油和馏分油库存均略微增加。

EIA公布，11月17日当周美国原油库存减少190万桶，略超市场预估的减少150万桶，但远低于美国石油协会(API)周二公布的减少640万桶。

EIA称，美国原油交割地库欣库存减少180万桶。未来几周库欣库存可能进一步下降，这取决于向库欣供货的美国-加拿大Keystone输油管线关闭多久。

该管线上周因漏油事故而关闭，推升了原油期货价格。该管线运营商TransCanada Corp削减供应情况将至少持续至本月底。

美国原油期货周三收高1.19美元或2.09%，结算价报每桶58.02美元。为2015年7月来最高结算价。

“目前油价水准仍在刺激美国油企增加产量，这在OPEC 11月会议前仍将令OPEC头疼，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics高级能源分析师Abhishek Kumar表示。

上周美国原油日进口量减少48.7万桶，出口增加46.2万桶/日。

美国一周原油日均产量升至966万桶，再创纪录高位。

OPEC于11月30日开会时，料延长减产协议。

EIA数据显示，上周美国馏分油库存增加26.9万桶，市场预估为减少120万桶。整体而言，馏分油库存近几周一直呈下降趋势。

EIA数据显示，日炼油量增加19.9万桶。炼厂产能利用率增加0.3个百分点至91.3%。

美国汽油库存增加4.4万桶，市场预估为增加73.7万桶。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)