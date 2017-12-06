更新版 1-EIA库存周报：炼厂增产令美国原油库存大降，但油品库存增幅大于预期

路透12月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，由于炼厂增加产量，上周美国原油库存降幅大于预期，但汽油和馏分油库存增幅大于预期。

EIA公布，12月1日止当周，美国原油库存下降560万桶，市场预估为减少340万桶。不包括战略石油储备的原油库存为4.481亿桶，为2015年10月以来最低水平。

该数据公布后，油价先是上涨，随后回落，因为美国原油产量增加、汽油和馏分油库存大增也对交易员产生影响。

“汽油需求意外低迷。通常情况下，购物季结束前几周的需求与夏季水平相当。因此该报告的整体印象并不乐观，”Again Capital驻纽约的合伙人John Kilduff表示。

美国汽油库存增加680万桶，路透调查中分析师预估为增加170万桶。

原油产量继续增加，再创一周纪录高位，增加2.5万桶/日至971万桶/日，尽管该数字仍然低于1970年代初逾1,000万桶/日的国内月产量。

美国原油收跌1.66美元，或2.9%，报每桶55.96美元，为11月16日以来最低结算价，也为10月6日以来的最大单日跌幅。布兰特原油收跌2.6%，或1.64美元，报每桶61.22美元，为11月2日以来最低结算价。

EIA数据显示，美国原油交割地库欣的库存减少280万桶。

美国上周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加170万桶，市场预估为增加100万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量增加19.2万桶。炼厂产能利用率上升1.2个百分点至93.8%。

上周美国原油日进口量减少7.3万桶。(完) (编译 王灿；审校 郑茵)