更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存连降第九周，库欣库存降幅创纪录

(新增更多细节、油价表现及分析师评论)

路透1月18日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存连续第九周下滑，美国原油交割地库欣库存创下纪录最高降幅。

EIA公布，截至1月12日当周美国原油库存减少690万桶，分析师预估为减少350万桶。

由于需求保持强劲并且炼厂以稳定速率运转，整体原油库存一直在稳步下降。不包括美国战略石油储备，目前库存为4.127亿桶，为2015年2月以来最低。

美国原油交割地库欣库存减少420万桶，创2004年库欣库存有记录以来的最大周度降幅。

油价自盘初跌势中反弹，但涨幅非常有限，终场微跌。布兰特原油周四收低0.07美元，结算价报每桶69.31美元；美国原油收低0.02美元，结算价报每桶63.95美元。

“报告中只有原油库存进一步下降这方面对油价构成支撑。炼厂恢复运转，国内产量大幅增加，达到975万桶/日。日产量1,000万桶指日可待，”能源对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。

上周美国原油日产量增加25.8万桶至975万桶，前一周由于天气寒冷产量下降。

EIA数据显示，炼厂日炼油量减少44.8万桶。炼厂产能利用率下降2.3个百分点至93%，但仍处于季节性高位。东海岸精炼活动最近一周下降，产能利用率降至4月以来最低的81.1%。

美国汽油库存增加360万桶，路透调查预估为增加340万桶。

包括柴油和取暖油的馏分油库存减少390万桶，市场预估为增加8.6万桶。

上周美国原油日进口量增加5.8万桶。(完) (编译 王兴亚；审校 陈宗琦)