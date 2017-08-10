更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存下滑，炼厂产能利用率升至12年高点

路透8月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，美国上周原油库存下降，因炼厂产能利用率升至12年高点；不过汽油库存意外增加，限制了油价涨势。

8月4日止当周的原油库存减少650万桶，分析师此前预估为下降270万桶。

EIA数据显示，炼厂整体产能利用率升至96.3%，为2005年8月以来高位。由于馏分油需求意外强劲以及美国油品出口需求旺盛，炼厂一直开足马力生产。

上周炼厂原油加工量接近1,760万桶，创下自1982年EIA开始记录该数据以来的高点，超过了5月创下的前高。炼厂原油加工量增加16.6万桶/日。

美国上周原油净进口量下降49.6万桶/日，至710万桶/日。原油进口四周移动均值较上年同期减少7%。

不过汽油库存增加340万桶，路透访问的分析师原本预估为下降150万桶。

“今日公布原油库存下降的利好影响，在一定程度上被汽油库存增加所抵消，”ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith说。

油价缩减涨幅，交易员称由于汽油库存增加，且阿拉斯加以外地区的原油产量增加。美国整体产量下滑7,000桶/日，至942.3万桶/日，其中阿拉斯加产量减少2.2万桶/日。

“尽管需求强劲，汽油库存仍大幅增加，再加上阿拉斯加以外的产量继续攀升，应会抑制油价涨势，”德国商业银行石油行业分析师Carsten Fritsch称。

美国原油期货收高0.39美元或0.8%，报每桶49.56美元，脱离49.69美元的盘中高位。布兰特原油期货收升0.56美元或1.1%，至每桶52.70美元，亦脱离盘中高位。

EIA数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存减少170万桶，预估为下降13.1万桶。过去四周的整体馏分油需求较上年同期增加逾13%。

EIA称，库欣原油库存增加56.9万桶。

美国炼厂产能利用率图表：reut.rs/2hMi6rh (完) (编译 徐文焰; 审校 龚芳)