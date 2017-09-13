更新版 1-EIA库存周报：美国原油库存跳增，汽油库存降幅为纪录最大

(新增细节和分析师评论)

路透9月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存急剧升高，汽油库存降幅为纪录最大，炼厂持续因飓风哈维造成的损害而受阻。

在哈维肆虐过后，炼厂产能利用率为九年来最低。

原油生产因哈维而关停后已开始恢复，截至9月8日止当周的产出已升高至940万桶/日，前一周为880万桶/日。同时，由于炼厂在哈维来袭后关停，炼油量持续下滑。

EIA公布，上周美国原油库存增加590万桶，市场预估为增加320万桶。

Interfax Energy的Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar表示，在今天的报告中仍可见到哈维飓风的影响，商业原油库存因此增加，油品库存则减少。目前关注焦点转向哈维过后的假设情况。

“市场似乎认为这是一份飓风影响的报告，等待观察飓风期之后的情况，”Tradition Energy市场研究主管Gene McGillian表示。

EIA数据显示，日炼油量减少39.4万桶。炼厂产能利用率下降2.0个百分点，至77.7%，为2008年以来最低水平。

EIA表示，库欣原油库存增加100万桶。

美国汽油库存减少840万桶，为纪录最大降幅，市场预估为减少210万桶。

美国上周馏分油库存减少320万桶，市场预估为减少150万桶。

上周美国原油进口减少120万桶/日，至570万桶/日，为纪录最低位。美国原油出口降至650万桶/日，为2014年以来最低。(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)