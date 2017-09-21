更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存再增，汽油和柴油库存下降

(新增细节和分析师评论)

路透9月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加，因进口和产量均增长，而馏分油库存创下近六年最大降幅，汽油库存也下滑，这是因为墨西哥湾岸区从飓风哈维的影响中复苏。

截至9月15日当周原油库存连续第三周增长，增幅为460万桶，分析师此前预估增长350万桶。东海岸地区原油库存触及2014年以来季节性最低水准。

美国原油进口增加734,000桶/日，国内原油产量增加157,000桶/日至951万桶/日，接近8月25日哈维袭击德州之前的水准。

“从今天的美国商业原油库存增幅高于预期中，仍能看到飓风哈维的影响，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics驻伦敦资深能源分析师Abhishek Kumar称。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存增加703,000桶。

汽油库存下降210万桶，和路透调查中分析师的预估一致。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存下降570万桶，是预估中160万桶降幅的三倍还多。

这是2011年11月以来最大降幅，导致馏分油库存较上年同期下降16%。

数据还显示，炼厂产能利用率上升5.5个百分点至83.2%，炼厂原油日加工量增加110万桶/日。在哈维袭击之前的那周，炼厂产能利用率达到96.6%，创下2005年以来最高。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)