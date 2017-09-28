更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外减少，因炼厂重启且出口增加

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路透纽约9月27日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外减少，因飓风哈维过后炼厂恢复运作、提高产出，而且出口增加；但汽油库存意外增加。

EIA公布，9月22日止当周，美国原油库存下降180万桶，市场预估为增加340万桶。

“今日EIA报告的重点不是库存降幅超过预期，而是指出的下降原因，”Clipper Data石油分析师Troy Vincent表示。“EIA数据显示炼厂产量和出口上周均冲高。”

EIA数据显示，炼厂日炼油量增加100万桶，产能利用率升高5.4个百分点至88.6%，为8月25日哈维来袭后最高。

当周美国原油出口增加56.3万桶/日达到纪录新高149万桶/日。上周美国原油日进口量减少50.4万桶。

Vincent预计，只要美国原油较布兰特原油仍处于贴水状态，未来几周出口就将继续增长。

美国原油较布兰特原油贴水WTCLc1-LCOc1目前处在两年来最阔水准附近，美国原油在外国市场愈发具有竞争力。

布兰特原油期货周三从26个月高位回落，收跌0.54美元，或近1%，报每桶57.90美元。美国原油期货收涨0.26美元，或0.5%，报每桶52.14美元，但低于五个月高位。

EIA称，美国原油交割地库欣库存增加120万桶。

美国汽油库存增加110万桶，市场预估为减少92.1万桶。

美国上周馏分油库存减少81.4万桶，市场预估为减少220万桶。

上周美国原油产量从前一周的951万桶/日增至955万桶/日，高于飓风哈维来袭前的水平。(完) (编译 李爽 审校 王兴亚)