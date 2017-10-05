更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，因出口触及纪录新高

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路透10月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油大幅下降，因原油出口升至近200万桶/日的纪录高位。

EIA公布，截至9月29日当周，美国原油库存下降600万桶，市场预估为减少75.6万桶。原油库存在过去两周下降，因墨西哥湾沿岸的炼厂在因飓风哈维袭击而停产数周后恢复运营。

原油出口跳升至198万桶/日，超出上周创下的前次纪录高位150万桶/日。美国原油出口增加表明需求增长，也暗示美国作为全球原油和油品主要供应国的地位在上升。

出口增加部分受近来美国西德克萨斯中质油(WTI)较布兰特原油价差WTCLc1-LCOc1扩大提振。

布兰特原油较WTI升水上周创两年高位，提高了美国原油在国际市场的竞争力。

“布兰特原油较WTI升水较大，这提振了全球对美国原油的需求，这反映在出口增加上，”Interfax Energy旗下Global Gas Analytics驻伦敦的资深能源分析师Abhishek Kumar说。

在EIA库存数据公布后，布兰特和WTI期货很快转为上升。但纽约收盘时，WTI期货下跌0.44美元，报每桶49.98美元。布兰特原油期货回落0.20美元，报每桶55.80美元。

12月布兰特原油与WTI期货的价差从该数据公布前的每桶5.31美元收窄至5.20美元。

EIA称，美国原油交割地库欣库存增加150万桶。

美国上周原油进口减少70.6万桶/日。

EIA数据显示，日炼油量减少14.5万桶。炼厂产能利用率下降0.5个百分点至88.1%。

美国上周馏分油库存减少260万桶，市场预估为减少180万桶。

汽油库存增加160万桶，路透调查访问的分析师预计为增加110万桶。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)