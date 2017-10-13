更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存下降，汽油库存意外增加

(新增细节、引语和市场反应)

路透10月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存下降，因炼厂产能利用率上升，而汽油库存意外大增。

截至10月6日当周的美国原油库存下降270万桶，路透调查中分析师的预期为下降200万桶。

近几周原油库存持续下降，8月末飓风哈维引发的生产中断导致墨西哥湾炼厂产能减少近一半。

EIA数据显示，炼厂日加工量增加22.9万桶，产能利用率上升1.1个百分点至89.2%。

能源对冲基金Again Capital LLC驻纽约合伙人John Kilduff表示：“该报告对市场利好，因为原油库存降幅超出预期，馏分油库存持续稳步下降。”

美国上周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少150万桶，市场预估为减少220万桶。

美国汽油库存增加250万桶，市场预估为减少48万桶。该数据公布后，美国汽油期货扩大跌幅， 汽油裂解价差RBc1-CLc1转为负值。

原油期货先是缩减跌幅，因政府数据显示原油库存降幅略高于预期，美国石油协会(API)周三晚间公布库存增加310万桶。

1530GMT，美国原油期货跌0.82美元至每桶50.48美元，从盘中早些时候触及的低点50.21美元反弹。布兰特原油期货跌0.90美元至每桶56.04美元。

原油出口量从一周前触及的记录高位198万桶/日降至127万桶/日。

美国原油出口量首次连续三周超过100万桶/日，而分析师预计未来几周出口仍将居高不下。一些交易员担心美国会在某个时点触及出口能力上限，尽管目前尚未达到。

原油产量下降8.1万桶/日至948万桶/日，为9月1日当周以来首次下降。这些数据会被频繁修正，分析师倾向于将月度数据作为衡量美国原油产量的较好指标。

EIA称，美国原油交割地库欣的库存增加130万桶。(完) (编译 王灿；审校 徐文焰)