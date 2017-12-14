更新版 1-EIA库存周报：美国原油库存连降四周，库欣库存大减

(新增细节，引语和油价)

路透12月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，尽管原油产量再创周度最高记录，但美国原油库存连续第四周下降，原油交割地库欣库存出现八年来最大降幅。

与此同时，汽油库存增幅远超预期，尽管炼厂开工率下降。

EIA公布，截至12月8日的当周美国原油库存减少510万桶，降至4.43亿桶的2015年10月来最低水平。市场预估为减少380万桶。

美国原油交割地库欣的库存减少330万桶，为2009年9月以来最大单周降幅。

近几周来库欣库存下降，因上个月南达科他州管道泄露后日输送量59万桶的Keystone管道关闭。

该管道是加拿大通向美国炼油厂的主要原油出口管道之一，现已恢复运行，但输送量下降，仍在影响库欣的库存水平。

“我们仍预计Keystone管道(输油能力下降)将影响到对库欣的供应，预计未来几周仍是如此，”休斯顿Lipow Oil Associates的总裁Andrew Lipow表示。

Lipow称，休斯顿航运通道面临的季节性多雾天气也对原油进口产生影响。

上周美国原油进口量增加43.3万桶/日。

美国原油产量增至978万桶/日，再创周度纪录。美国原油产量的纪录峰值是1970年11月创下的1,004万桶/日，当时的产量是按月进行记录的。

油价周三连续第二日下滑，因美国原油库存急降被汽油库存增长大于预期，以及美国原油产量继续创新高所抵消。美国原油期货收跌0.54美元，或1%，报每桶56.60美元。布兰特原油期货收跌0.9美元，或1.4%，报每桶62.44美元。

“原油库存大幅下降对油价构成温和支撑。汽油库存大增在很大程度上抵消了原油库存下降的影响，”能源对冲基金Again Capital LLC的合伙人John Kilduff称。

美国汽油库存增加570万桶，路透调查的市场预估为增加250万桶。

EIA数据显示，日炼油量减少24.3万桶。炼厂产能利用率下降0.4个百分点至93.4%。

美国上周馏分油库存减少140万桶，市场预估为增加90.2万桶。(完) (编译 王灿；审校 张涛)