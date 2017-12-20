更新版 1-EIA库存周报：美国原油降幅超乎预期，汽油和馏分油增加

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路透12月20日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，汽油和馏分油库存增加。

EIA公布，在截至12月15日的当周，美国原油库存减少650万桶，市场预估为减少380万桶。不计美国战略石油储备的整体原油库存降至4.36亿桶，为2015年10月以来最低。

美国原油期货周三收涨0.53美元，报每桶58.09美元。布兰特原油收高0.76美元，报每桶64.56美元。

“总括来说，库存报告是乐观的，因原油库存持续大幅下降，且油品库存的增幅相当温和，”Commerzbank AG石油分析师Carsten Fritsch表示。

美国一周石油产量再次增加，升至979万桶/日，再次刷新周度记录。美国石油产量创出逾1,000万桶/日的历史记录是在1970年代初，且是根据EIA月度数据计算出来的。

最近一周美国石油出口反弹，升至186万桶/日；四周均值升至142万桶/日。

美国原油交割地库欣库存增加75.4万桶。

EIA数据显示，日炼油量增加11.1万桶。炼厂产能利用率增加0.7个百分点。

美国汽油库存增加123.7万桶，市场预估为增加189.5万桶。

美国上周馏分油库存增加76.9万桶，市场预估为减少87万桶。

上周美国原油净进口量减少30.1万桶/日。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)