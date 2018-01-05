更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存下降，产能利用率创2005年以来最高

(新增更多细节、油价表现及分析师评论)

路透1月4日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存减少，炼厂活动触及2005年以来最高；与此同时，馏分油库存创一年来最大增幅。

EIA公布，在截至12月29日止当周，美国原油库存减少740万桶。市场预估为减少510万桶。

炼厂产能利用率创2005年以来最高，分析师表示，这是因为炼油厂持续大量炼制油品，部分也是出于年底税务考量。EIA数据显示，每日炼油量增加21万桶。炼厂产能利用率上升1个百分点至96.7%。

“炼厂有动机降低库存以避免缴税，税额多寡是根据年底原油库存水准来定，”德国商业银行石油业分析师Carsten Fritsch称。

美国原油期货周四涨0.38美元，结算价报每桶62.01美元。布兰特原油期货涨0.23美元，结算价报每桶68.07美元。

EIA数据显示，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存增加890万桶；这是自2016年最后一周以来，单周最大增幅。市场原预估增加47.7万桶。

最近这段期间天气比以往更为严寒，外界担心这将使美国东岸原本就已较低的馏分油库存更为吃紧；但上述数据化解了这一忧虑。馏分油库存通常在年底之际会大幅增加，2016年和2015年同期均有类似的单周跳增情况。

美国汽油库存增加480万桶，市场预估为增加220万桶。

上周美国原油每日净进口量减少29.2万桶。

EIA称，美国原油交割地库欣库存减少240万桶。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)