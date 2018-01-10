更新版 1-EIA月报：美国原油产量刷新纪录高位的时间将早于预期

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路透纽约1月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二公布月报称，下个月美国原油产量料将超过1,000万桶/日，刷新月度产量纪录高位的时间有望早于预期。

EIA表示，今年第一季美国原油平均产量料升至1,004万桶/日，追平1970年11月创下的月度产量纪录。此前预期为，今年第四季以前不会超过1,000万桶/日大关。

美国原油产量自1970年11月创下纪录高位后下滑，因愈发依赖进口原油。受页岩油革命推动，过去几年情况发生变化。

EIA报告的首席分析师Tim Hess表示，2月平均产量料超过1,000万桶/日，为1970年以来首次达到该水准。

只有俄罗斯C-RU-OUT和沙特(沙乌地)阿拉伯PRODN-SA生产的原油更多，近年来产量分别触及逾1,100万桶/日和约1,070万桶/日的高位。

EIA将其对2018年产量增长的预估，从78万桶/日大幅上调至97万桶/日。

EIA报告称，美国的产量在2019年会继续攀升，到当年年底时会超过1,100万桶/日。该机构在首个针对明年产量展望的报告中称，2019年的平均产量将增长58万桶/日至1,085万桶/日。

“主要风险因素将具有更强的全球性特点，而非国内的具体因素，”EIA代理主管John Conti在电话会议上称。“就国内而言，价格适中，生产机会增加，情况良好。”

尽管产量增长，但油价周二却小涨，美国原油触及2014年12月以来的最高位，收报每桶62.96美元。

2017年美国的需求增幅料为15万桶/日，略低于之前的预测。EIA将其对2018年需求增长的预估从41万桶/日上调至47万桶/日。2019年的需求料将增长34万桶/日至2,065万桶/日。(完) (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张若琪/张涛)