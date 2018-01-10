更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存下降，油品库存增幅超预期

(新增更多细节、油价表现及分析师评论)

路透1月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，而汽油和馏分油库存的增幅超出预期。

EIA公布，在截至1月5日的当周，美国原油库存减少490万桶。分析师预估为减少390万桶。

库存数据公布后油价下跌，但随后反弹。原油库存降幅数字低于美国石油协会(API)周二公布的1,100万桶。

另外，炼油量减少，炼厂产能利用率从12年高位下降，汽油和馏分油库存增加。

然而美国石油产量大幅减少，但外界认为这些数字可能不如月度数据那么可信，后者公布的时间较为滞后。EIA称，美国石油日产量下降29万桶至950万桶。

“肯定有特殊原因，也许是北达科他州极端的冬季天气，妨碍了Bakken页岩油生产，”德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch称。

美国原油期货上涨0.61美元，结算价报每桶63.57美元；布兰特原油期货涨0.38美元，结算价每桶69.20美元。

美国上周汽油库存增加410万桶，分析师预估为增加260万桶。

EIA数据显示，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存增加430万桶；预估增加150万桶。

炼厂日炼油量减少28.5万桶，炼厂产能利用率下降1.4个百分点至95.3%。

EIA称，美国原油交割地库欣库存减少240万桶。

上周美国原油每日净进口量增加15.2万桶。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)