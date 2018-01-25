更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存连降第十周，汽油则上升

(新增更多细节、油价表现及分析师评论)

路透1月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存创纪录地连续第十周下滑，因美国原油交割地库欣库存继续下降至三年低点，但汽油和馏分油库存增加。

EIA公布，在截至1月19日的当周，美国原油库存减少110万桶。分析师预估为减少160万桶。

目前原油库存为4.116亿桶，为2015年2月以来最低，且据EIA可追溯至1982年的数据，库存自11月底以来一直下降，持续时间创下最长纪录。

EIA称，美国原油交割地库欣库存减少320万桶至3,920万桶，创2015年1月以来最低水准。

在美国原油库存持续减少之际，原油产量却再度增加，同时炼厂炼油量在下降。美国原油产量已增至990万桶/日，距离1970年创下的1,004万桶/日的纪录高位不远。

“该报告喜忧参半，一方面国内产量进一步增至990万桶/日，另一方面墨西哥湾沿岸原油库存大幅下降，且库欣库存继续快速下降，”能源对冲基金Again Capital的合伙人John Kilduff表示。

汽油和馏分油需求一直较为强劲，过去四周汽油供应较上年同期增加5.4%，馏分油供应同比增加15.3%。

受此报告影响，原油价格上涨，美国原油期货周三收高1.14美元，或1.8%，结算报每桶65.61美元；布兰特原油升0.57美元，结算报每桶70.53美元。两者皆处于2014年12月以来最高。

EIA数据显示，炼厂日均原油加工量减少39.2万桶。炼厂产能利用率下降2.1个百分点至90.9%。

美国汽油库存增加310万桶，路透调查预估为增加250万桶。

包括柴油和取暖油的馏分油库存增加63.9万桶，市场预估为减少150万桶。

上周美国原油净进口量减少7.1万桶/日。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)