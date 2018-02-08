更新版 1-EIA库存周报：美国原油库存受产量推助上升；油品库存亦增

(新增细节)

路透2月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，即便炼厂增加产出，但上周美国原油库存仍增加；炼厂增加产出亦令汽油和馏分油库存上升。

EIA数据显示，日炼油量增加78.4万桶。炼厂产能利用率上升4.4个百分点。

在即将进入需求较淡的季节之际，这推高了汽油和柴油库存。美国石油产量看来创了新高，数周后将公布的月度数据或将予以证实。

油价周三跌至一个月低位。美国原油期货收跌1.60美元，或2.5%，报每桶61.79美元，盘中触及1月5日以来最低61.33美元。布兰特原油期货收跌1.35美元，或2%，报每桶65.51美元。

最近一周美国原油产量触及1,025万桶/日，势将超越1970年所创的1,004.4万桶/日美国月度记录。

EIA称11月美国产量升至1,003.8万桶/日，即便当时公布的周度数据远低于此。

EIA称，美国原油交割地库欣库存减少71.1万桶。

美国汽油库存增加340万桶，市场预估为增加45.9万桶。

“油品库存劲增，且尽管加工量大增但原油库存仍增加，这对市场也是偏空的。”德国商业银行石油分析师Carsten Fritsch称。

EIA数据显示，上周包括柴油和取暖油的馏分油库存增加390万桶。市场预估为减少140万桶。

上周美国原油净进口量减少6.0万桶/日。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)