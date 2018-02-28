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February 28, 2018 / 11:50 PM / 更新于 an hour ago

更新版 1-EIA库存周报：美国原油库存上升，汽油库存意外急增

1 分钟阅读

(新增细节和评论)

路透2月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，正当炼厂增加产出之际，上周美国原油库存仍上升；与此同时，汽油库存意外急增。

EIA公布，2月23日止当周，美国原油库存增加300万桶。分析师原预估增加210万桶。

汽油库存意外跳增250万桶。分析师原预估减少19万桶。

“显然油市正在汽油的带动下走低。过去几个月汽油库存持续上升，目前距去年极高的库存水平不到2%。”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow称。

汽油期货大幅下跌。美国汽油期货一度大跌逾3%。原油价格也下挫。

整体汽油库存增至2.518亿桶，低于过去两年的水平，但仍高于每年同期的五年均值。

“库存水平肯定不利于未来几个月的炼油利润。”Lipow说。

EIA数据显示，日炼油量增加4.9万桶。炼厂产能利用率下降0.3个百分点。

美国原油交割地库欣库存减少120万桶，为连续第10周下降。目前库欣库存仅2,880万桶，过去两个多月来已腰斩。

EIA数据显示，美国上周包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少100万桶。分析师原预估减少70.9万桶。

上周美国原油净进口量增加86万桶/日。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)

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