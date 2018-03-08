更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存增加240万桶，增幅小于预期

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路透纽约3月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅不及预期，美国原油交割地库欣的库存连续第11周下滑。

EIA公布，上周美国原油库存增加240万桶，低于市场预估的270万桶。

库欣库存减少60.5万桶。库欣库存已降至2014年末以来的最低水平，因主要油管供应中断导致对库欣的供应受限，而一条新油管的启动又令外流增加。

该数据公布后，油价 缩减跌幅，因多数市场参与者原本预期，在炼厂维修季库存增幅会较高。

“库存增幅小于预期，导致空头快速回补，”芝加哥RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible表示。

但油价周三大幅收挫，跟随金融市场跌势，因市场担心美国政府的进口关税计划会触发贸易战，且美国政府数据显示，美国原油库存和产量双双上升。

布兰特原油期货下跌1.45美元，或2.2%，结算报价每桶64.34美元。美国原油期货下跌1.45美元，或2.3%，这是2月9日以来的最大单日百分比跌幅，结算报价每桶61.15美元。

根据EIA，上周美国原油产量较前一周增加0.8%，至1,037万桶/日。

EIA数据显示，日炼油量增加5.3万桶。炼厂产能利用率上升0.2个百分点。

上周美国汽油库存减少78.8万桶，市场预估为减少120万桶。

美国上周馏分油库存减少55.9万桶，市场预估为减少120万桶。

上周美国原油净进口量增加66.8万桶/日。(完) (编译 陈宗琦；审校 侯雪苹/张涛)