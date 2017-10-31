更新版 1-法国数据：第三季GDP同比增速为六年来最快，环比增长0.5%

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路透巴黎10月31日 - 周二公布的官方数据显示，法国经济第三季增长速度创下2011年以来最快，受到消费支出加速及投资强劲的提振。

法国7-9月当季国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%，符合预期。这意味着较上年同期成长2.2%，为六年来最快增速。

之前几季的经济成长强于预期，对于总统马克龙来说亦是好消息，马克龙政府设定的经济成长率目标是1.7%，目前看来可望超越此水准，这料将使他能更容易缩减预算赤字。

法国经济规模约为2万亿(兆)欧元，为欧元区第二大经济体，今年第二季和去年第四季的成长幅度均高于先前估算，成长率均上修0.1个百分点至0.6%。

法国季度GDP细分数据图表： tmsnrt.rs/2t1a6rm

除了欧元区贸易伙伴经济增长普遍回升带动以外，低利率及降低企业的工资税负也令法国受益。

此前，法国经济增长连续五年低迷不振，失业率接近10%。马克龙曾誓言要通过放松劳工法规、进一步减税以及向培训投资，来让失业率降至7%。

法国国家统计局称，第三季消费者支出增长0.5%，上季为增长0.3%；投资增长0.8%，第二季则增1.0%。

但贸易导致GDP增幅缩减0.6个百分点。进口增长2.5%，增速超过增长0.7%的出口。

库存增长为GDP增长带来0.5个点的贡献，主要集中在航空部门。

法国季度GDP细分数据： tmsnrt.rs/2t1a6rm (完) (编译 张明钧/侯雪苹；审校 张涛)