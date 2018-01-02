更新版 1-新加坡数据：第四季GDP增长放缓，因制造业降温

(新增细节和背景)

* 新加坡第四季GDP增长环比年率为2.8%，较上年同期增3.1%

* 市场预估中值分别为增长2.9%和2.7%

* 2017年全年增幅为3.5%，创2014年以来最快

路透新加坡1月2日 - 新加坡经济增长在第四季放慢，因制造业降温压制服务业活动的回暖；不过2017年全年增幅为三年来最快。

新加坡贸工部周二发布的初步数据显示，第四季国内生产总值(GDP)经季节调整的增长环比年率为2.8%。

该数据略低于路透调查中的分析师预估中值2.9%，且远低于第三季的9.4%。

第四季经济较上年同期扩张3.1%，不及第三季修正后的增长5.4%，后者为近四年来最快的增长年率。

“新加坡可能从2018年开始恢复到更依赖服务业增长的长期趋势当中，而且对外服务业增长将快于对内服务业，”Continuum Economics亚洲首席分析师Jeff Ng表示。

新加坡2017年全年增长率处于政府预估区间3.0%-3.5%的高端，且为2014年GDP增幅接近3.6%以来的最快速度。2016年经济增长率为2.0%。

新加坡政府此前曾预计，2018年经济增长率在1.5-3.5%。

2017年末亚洲经济体显示出稳健的迹象。

日本11月出口加速增长，韩国12月出口连增第14个月，中国12月制造业活动略微放缓，但依然是连续第18个月扩张。

新加坡贸易导向型经济在2017年获益于全球需求状况改善的提振，特别是电子产品和半导体等配件的需求。

不过，制造业在第四季失去光彩，环比年率继第三季猛增38.0%后萎缩了11.5%。第四季制造业较上年同期增长6.2%。

建筑业环比年率为下降3.6%，是连续第四个季度萎缩。

服务业环比年率为增长7.5%，创2016年第四季以来最快增速。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/张荻)