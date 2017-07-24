更新版 1- 全球经济：IMF维持今明两年全球增长预估，上调中国等预估

(新增IMF经济顾问有关美国征收钢铁关税和中国信贷扩张隐忧的评论)

路透吉隆坡7月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周一维持今明两年全球经济增长预估不变，但上调对欧元区和中国的增长预估。

IMF在周一发布的最新全球经济展望中称，预计2017年全球国内生产总值(GDP)将增长3.5%，2018年增长3.6%，与4月预估相同。

“尽管全球经济增长预估面临的风险在短期内总体平衡，但中期内仍偏向下档，”IMF在吉隆坡公布的最新预测中表示。

IMF将2017年和2018年美国经济增长预估都下调至2.1%，三个月前的预估分别为增长2.3%和增长2.5%。IMF推翻了之前关于特朗普政府财政刺激计划将提振美国经济增长的假设，主要原因是这些计划的细节还没有公布。

IMF经济顾问兼研究部门主任奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)表示，全球经济一直笼罩在保护主义声浪之下，例如美国总统特朗普提议对中国钢品进口课征关税，不过这些说法尚未诉诸行动。

“未来会发生什么，我们无从得知。这些威胁纳入了我们对经济下档风险的考量。这些因素并未纳入我们的基本假设预估，因为很有可能不会发生，但仍存在风险，”奥伯斯法尔德在一场记者会上表示。

IMF表示，目前预计欧元区2018年经济增长会略微强劲一些，并指出有“稳健的动能”。

该组织将其对欧元区2017年GDP增长预估上调至1.9%，较4月预估水平提高0.2个百分点。IMF称，明年欧元区经济增幅料将在1.7%，比三个月前的预估值略高0.1个百分点。

该组织称，上调欧元区经济增长预估表明“内需比之前预期有着更加强劲的动能。”

IMF将其对英国2017年经济增长预估下调0.3个百分点至1.7%，理由是该国第一季经济活动不及预期。该组织维持其对2018年英国经济增长预估在1.5%不变。

IMF还表示，预计今年日本经济增幅为1.3%，较4月预估的1.2%略有提高，称日本第一季经济在民间消费、投资和出口拉动下表现更加强劲。该组织对日本2018年经济增长的预估维持在0.6%不变。

IMF称，目前预计中国2017年经济增长6.7%，较4月预估值上调0.1个百分点。中国2018年经济增长仍会放缓至6.4%。但IMF称，这样的预估较4月高出0.2个百分点，原因是中国料将维持较高的公共投资。

不过奥伯斯法尔德预期中国经济扩张将在2017下半年放缓，因中国当局打算对信贷快速增长及不良贷款进行管控。

“今年前两季成长率很高。部分原因在于全球经济成长普遍上扬，亚洲贸易激增。但国内信贷扩张也是一大因素，这是让我们担心的部分，”奥伯斯法尔德表示。(完) (编译 张明钧; 审校 王颖)