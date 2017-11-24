更新版 1-企业并购：KKR第二次提高对日立国际电气的收购出价，但仍低于市场价

(新增新收购出价细节)

* 新出价低于市场价位，对日立国际电气的估值为30亿美元

* 这是KKR的最终出价--日立国际电气

* Elliott所持日立国际电气股权已升至8.59%

路透东京11月24日 - 美国私募股权基金KKR & Co LP已第二次上调对日本半导体设备制造商日立国际电气的收购出价，寻求安抚作为日立国际电气股东的美国维权投资者Elliott Management。

新出价为每股3,132日圆，对日立国际电气的估值约30亿美元，较10月的出价高出8%，较4月时最初提议的价位高了25%。

即便如此，最新价位也低于日立国际电气周三收盘价3,290日圆。

日立国际电气称，收购要约原定周五截止，现在将延至12月8日，并称KKR修正后出价是最终价位。KKR方面未发布相关声明，而且对此不予置评。

目前尚无法联系上Elliott的一名代表置评。10月27日止持有日立国际电气5.16%股权的Barclays Securities Capital Ltd的一位代表也拒绝置评。

由于智能手机及数据服务器中心全球盛行，相关半导体需求畅旺，已经带动一连串的交易，芯片相关企业的估值也水涨船高。

根据当前提出的收购内容，KKR最少打算买进约23%的日立国际电气的股权，最多则买进48.33%。

其计画分拆日立国际电气的芯片制造设备部门，保留完整持股，之后再把剩余业务的40%卖给日立制作所以及投资基金Japan Industrial Partners Inc；剩余业务包括通讯及影像设备部门。

日立制作所大约持有50%的日立国际电气股权，同时也支持KKR的收购。在同一笔交易中，日立国际电气打算以每股1,870日圆回购日立制作所的持股，并注销这些股票。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 李春喜/王洋)