更新版 1-韩股业绩：LG电子第二季获利增长13.6%，移动业务连续亏损

(新增公司评论，下半年展望、分析师引语和获利按业务细分、背景)

* 第二季获利5.97亿美元，符合该公司稍早预估

* 移动部门连续第九季亏损

* 第三季将扩充高端家电产品线

* 分析师对于第三季新智能手机上市的影响看法不一

路透首尔7月27日 - 韩国LG电子周四公布，由于移动部门的持续亏损，第二季获利仅增长13.6%。该公司准备在第三季发布一款新手机，希望能够藉此扭转业务表现。

LG电子称，4-6月当季的营业利润为6,640亿韩元(5.97亿美元)，符合7月稍早做出的初估。当季营收增加3.9%至14.6万亿韩元，也符合公司稍早的初估。

“我们第三季将通过扩充高端家电的产品线，增强对市场的统治，”LG电子在获利公告中称。

该公司股价周四下跌2.1%，韩股大盘指数收涨0.4%。

分析师表示，下半年LG电子的获利可能下滑，因为家电业务进入传统上的淡季。不过，仍有可能录得同比增长，该公司继续促进利润率较高的高端家电和电视产品的销售。

但关于移动部门是否能凭借8月底推出的的高端手机缩小亏损，人们持有不同看法。

“我们相信智能手机业务需要策略上的根本改变，”大信证券分析师John Park在研报中写道。

“2017年下半年公司与苹果的iPhone 8和三星电子的盖乐世Note8对抗的策略模式料将功亏一篑，移动业务营收很难实现增长。”

该公司的移动部门公布亏损1,320亿韩元，为连续第九个季度亏损，受旗舰G6智能手机销量表现欠佳影响。

LG的家电部门实现营业利润4,660亿韩元，分析师称，这是因为洗衣机、冰箱等高端产品热销稳住了利润，且其产品普遍使用的材料成本下降。

LG表示，电视业务实现3,430亿韩元获利，因面板成本上升被高端市场需求增长所抵消，比如利润较高的有机发光二极管(OLED)平板电视。(完) (编译 李春喜/王颖；审校 孙茉莉/徐文焰)