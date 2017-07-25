更新版 1-韩股业绩：SK海力士第二季获利创纪录新高，因记忆体芯片销售飙升

(新增公司评论及细节)

* 第二季获利28亿美元，分析师预估为27亿

* 记忆体芯片“超级周期”拉抬获利

* 称供应紧俏在下半年将逐步缓解

路透首尔7月25日 - 韩国SK海力士周二称，由于记忆体芯片需求强劲，其第二季营业利润较上年同期飙升574%，至纪录新高，符合市场预期。

该财报刷新上次在第一季创下的历史高位，SK海力士因而有望朝分析师所预估的史上最高年营业利润13万亿韩元迈进。

SK海力士表示，4-6月获利为3.1万亿韩元(27.8亿美元)。汤森路透StarMine SmartEstimate对22位分析师调查的预估为获利3万亿韩元。

营收增长70%至6.7万亿韩元。

供应吃紧及对伺服器(服务器)和智能手机等设备具备更多性能的需求，正在推高价格和利润率，为芯片制造商带来了所谓的“超级周期”的东风。

研究顾问机构IHS数据显示，今年芯片行业整体营收可能达到纪录水平的1,154亿美元。

“供应吃紧情况在下半年料将逐渐缓和，”SK海力士指的是动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND芯片。

SK海力士称，DRAM芯片出货量较1-3月增长3%，平均售价上涨11%；NAND芯片出货量下降6%，均价增长8%。

为了巩固市场地位，SK海力士已表示对获得日本东芝记忆体芯片业务股权有兴趣，令其参与财团对该业务的竞购复杂化。

SK海力士一位发言人周二称，公司对东芝芯片业务出售案的立场没有改变。(完) (编译 戴素萍/侯雪苹；审校 李婷仪/张若琪)