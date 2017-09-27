更新版 1-企业并购：韩国SK海力士董事会批准参与收购东芝芯片业务

(新增声明稿细节)

* SK海力士将投资3,950亿日圆

* 未来可能在晶片部门持股不超过15%

* 东芝称希望尽快完成签署协议

路透首尔9月27日 - 韩国SK海力士表示，该公司董事会已经批准其参与由贝恩资本牵头的财团，该财团计划出价2万亿日圆(177亿美元)收购东芝的芯片业务。

SK海力士在声明中称，该公司计划出资3,950亿日圆。

东芝芯片部门为全球第二大NAND型闪存芯片生产商。东芝董事会上周同意出售芯片部门给贝恩为首的团队。但签约程序遭到延后，数名知悉情况的消息人士称，这是因为团队成员苹果对于以芯片供给换取出资提出新条件。

SK海力士声明稿并未提到协议是否已经签署。东芝一名发言人表示，公司的目标是尽快完成签署协议。

声明稿称，以贝恩为首的财团将在这个芯片部门拥有49.9%的投票股权，东芝持有40.2%，保谷(Hoya)持有9.9%。

SK海力士所投资的3,950亿日圆中，将有1,290亿日圆是可转债形式的投资，这些可转债日后可能转换为不超过15%的具投票权股份。

贝恩为首的财团中，还包括戴尔、希捷及金士顿(Kingston Technology)。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)